«Задача СБУ – публично наказать провокаторов». Дмитрий Комаров прокомментировал протесты в Новых Санжарах

21.02.2020, 18:42, Новости дня

Ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров на своей странице в Facebook попросил прощения у «украинцев из Уханя» и призвал СБУ наказать провокаторов, причастных к протестам в поселке Новые Санжары Полтавской области.

«Дорогие украинцы из Уханя, мы с вами и любим вас. Простите нас за вчерашнее. Да, всех нас! Потому что вчера было стыдно абсолютно всем», – написал путешественник.

Комаров подчеркнул, что украинцы – добрая и открытая нация, и не стоит судить обо всех по событиям одного дня.

По мнению Комарова, в протестах в поселке Новые Санжары принимали участие «сотни, а не тысячи людей».

«И то не без помощи провокаторов», – подчеркнул он.

Обращаясь к СБУ, ведущий проекта «Мир наизнанку» потребовал «найти и жестко, публично наказать тех, кто провоцировал этот позор».

По словам Комарова, если бы протестующие поставили себя на место людей, эвакуированных из Уханя, они бы встречали их иначе.

Эвакуация из Уханя. Хочется проснуться и понять, что мне все это приснилось. Я, правда, не знаю, что ответить на вопрос:… Posted by Дмитро Комаров on Reede, 21. veebruar 2020

20 февраля во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами жители поселка Новые Санжары начали забрасывать их и полицейских камнями. Таким образом протестующие пытались помешать заселению эвакуированных из Китая людей в медицинский центр Национальной гвардии, расположенный в поселке.

21 февраля глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что правоохранители задержали 24 человека, принимавших участие в столкновениях с полицией.

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Украинский путешественник Дмитрий Комаров вернулся из Китая в декабре 2019 года после длительной экспедиции.

Спустя несколько недель после возвращения в Украину на своей странице в Instagram Комаров опубликовал обращение, призвав украинцев не поддаваться панике из-за эпидемии коронавируса.

