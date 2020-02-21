В «Чесно» назвали первого нардепа, который занимался кнопкодавством после криминализации неперсонального голосования

21.02.2020, 18:42, Новости дня

21 февраля в Верховной Раде зафиксирован первый случай кнопкодавства после введения уголовной ответственности за неперсональное голосование. Об этом сообщило движение «Чесно».

На пленарном заседании внефракционный народный депутат Владислав Поляк неоднократно голосовал и на своем пульте, и на пульте справа от себя во время рассмотрения поправок к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Пустое место справа от Поляка закреплено за депутатом от группы «Довіра» Василием Петьовкой, отметили в «Чесно».

ВИДЕОВидео: Рух ЧЕСНО / YouTube

Поляк был избран нардепом по мажоритарному округу №73 в Закарпатской области.

17 сентября 2019 года первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук внес в Раду законопроект об ответственности за кнопкодавство №2148. В первом чтении парламент поддержал документ 29 октября, во втором – 19 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 13 января 2020 года.

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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