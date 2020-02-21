Продюсер певицы Валерии анонсировал создание ее партии перед выборами в Госдуму

21.02.2020, 18:37, Разное

Певица Алла Перфилова, известная под псевдонимом Валерия, может создать партию перед выборами в Госдуму в 2021 году. Об этом «Новой газете» сказал продюсер артистки Иосиф Пригожин.

Партия может называться «Сильные женщины». Она будет отстаивать интересы и права матерей и женщин. «Валерию непосредственно коснулась тема домашнего насилия, поэтому она намерена противостоять ему», — отметил Пригожин. По его словам, певица займется «пропагандой здорового образа жизни, правильного воспитания детей и натуральной красоты».

«В чем преимущество таких людей как Сергей Шнуров и Валерия? Для них главное не деньги, а забота о людях», — говорит продюсер.

Напомним, накануне стало известно, что музыканта Сергея Шнурова приняли в «Партию Роста», возглавляемую бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. По информации «Ведомостей», в администрации президента хотят допустить к выборам в Госдуму 2021 года как можно больше малых партий. Источники издания объясняли, что они не смогут преодолеть барьер в 5% и войти в парламент, а их голоса перейдут другим партиям и помогут обеспечить конституционное большинство «Единой России».

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Источник: Новая газета



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