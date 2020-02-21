Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

21.02.2020, 18:37, Новости дня

В Саудовской Аравии задумались о выходе из союза с Россией по добыче нефти, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Государство задумалось о выходе из контракта из-за ослабления мирового спроса, вызванного коронавирусом, пишут «Ведомости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Источники американской газеты сообщили, что представители Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ планируют обсудить возможность сокращения добычи нефти еще на 300 тыс. баррелей нефти в сутки, причем без координации с Россией и другими странами.

В Саудовской Аравии обеспокоены сокращением спроса на нефть, вызванного коронавирусом, но в РФ не видят оснований для дополнительных сокращений.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как пострадал мировой нефтяной рынок из-за нового китайского коронавируса.



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