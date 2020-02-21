Глава УГКЦ: Не так опасен коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку

21.02.2020, 18:30, Новости дня

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) призвал украинцев воздержаться от ненависти к эвакуированным из Китая гражданам Украины и других стран. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба УГКЦ.

«Мне очень больно слышать о сопротивлении граждан Украины возвращению наших соотечественников, оказавшихся в зоне опасности современного коронавируса в Китае. Такая реакция людей является вовсе не христианской… Можно понять, что людьми руководит страх быть инфицированными, потому что современные средства безопасности, которые предлагает медицинская система Украины, являются ненадежными. Чтобы преодолеть страх, не хватает ощущения человечности и добродетели христианской любви к ближнему. Не таким опасным является коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку. Если коронавирус можно побороть различными медицинскими средствами, то от вируса ненависти нас может защитить только сила любви», – сказал Святослав.

Он призвал органы власти обеспечить украинцев «необходимыми средствами безопасности».

«Прошу всех людей, которые называют себя христианами, воздержаться от любого измерения ненависти и не оказывать препятствий возвращению в свой дом сыновей и дочерей Украины», – добавил предстоятель УГКЦ.

20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира, которых эвакуировали в связи со вспышкой в Китае коронавируса SARS-CoV-2 и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут в обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет вместе с эвакуированным на карантине две недели, чтобы «успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны».

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Во время прибытия колонны автобусов местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

Полиция в Новых Санжарах после инцидента задержала 24 человека. 23 из них 21 февраля отпустили. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что после беспорядков полиция открыла пять уголовных производств.