Первый замглавы ОП Трофимов: В ряду первоочередных задач перед Шмигалем – ликвидация ГАСИ

21.02.2020, 18:30, Новости дня

Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована, заявил в интервью «Укринформу» заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Он отметил, что такую задачу ставят перед назначенным 4 февраля вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий Денисом Шмигалем.

«В ряду первоочередных задач – коренная реформа в градостроительной сфере и ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Мы все хотим видеть наши города и села комфортными. Что же касается ГАСИ, то это, по сути, коррупционная структура, которая подвергается реформированию только с помощью ликвидации. Другого пути нет, если все мы воплощаем в жизнь политику [президента Владимира] Зеленского по борьбе с коррупцией. Какой будет полная реформа градостроительства, пока не скажу, но скоро вы все узнаете. В любом случае, ГАСИ в нынешнем виде там места нет», – подчеркнул Трофимов.

С 29 декабря 2019 года исполняющей главы ГАСИ стала экс-сотрудница Минобразования Елена Костенко. 11 января 2020 года она рассказала, что аудит ведомства обнаружил тысячи «слепых лицензий», выданных с нарушениями. По ее словам, длительное время должностные лица ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства. 

В январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Госархстройинспекцию в нынешнем виде ликвидируют, «если нужно будет».

ГАСИ – это «клещ на здоровом теле строительного рынка» и общество увидит первые шаги по его реформированию в ближайшее время, отмечал в комментарии журналистам Шмигаль.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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