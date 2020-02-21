МИД РФ прокомментировал инцидент с Олесей Красиловой

21.02.2020, 18:30, Новости дня

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили информацию о задержании в Испании россиянки Олеси Красиловой.

"По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны", — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства.

"Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики "охоты" за российскими гражданами по всему миру", — подчеркнули дипломаты.

Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" была задержана 14 февраля в аэропорту Тенерифе-Южный (остров Тенерифе). В настоящее время девушка находится в одном и пенитенциарных учреждений. Материалы в отношении ее переданы в суд.

Ранее вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, сославшись на заявление матери Красиловой, сообщил, что россиянку задержали по запросу США. Девушку, которая одно время работала в американском посольстве, якобы обвиняют в передаче биометрических данных третьим лицам.



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