«Барыс» переборол «Салават» в КХЛ

21.02.2020, 18:30, Новости дня

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал игровой день. В Нур-Султане местный "Барыс" добился минимальной победы над уфимским "Салават Юлаевым". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Гости открыли счет на седьмой минуте матча, когда Артем Сергеев поразил ворота "Барыса". Но команда из Казахстана смогли переломить неудачно складывавшийся матч и вырвать победу. Этому поспособствовали голы Никиты Михайлиса и Кертиса Валка.

"Барыс" добился седьмой победы в предыдущих восьми матчах КХЛ и с 82 баллами занимает вторую строчку в Восточной конференции лиги. "Салават" же проиграл третий матч из четырех последних и с 66 очками занимает шестое место все в том же Востоке.



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