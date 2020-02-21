Специалисты назвали распространенные методы воспитания детей, которые нельзя использовать

21.02.2020, 18:30, Разное

Специалисты не советуют использовать некоторые методы воспитания детей. Часто даже многодетные родители допускают подобные просчеты, которые не так легко исправить позже.

Традиционно звучащая фраза для многих поколений «Вот я в твои годы!» на самом деле, по мнению экспертов, является абсолютно ошибочной. Не стоит проводить подобные сравнения, так как реальность, в которой находится ребенок, уже иная. Кроме того, он или она — это другая личность со своими возможностями и потребностями. Когда у родителей появляется желание обобщить поступки своих наследников словами «Все вы такие!», стоит перечитать цитату Сократа о «нынешней молодежи», произнесенную в V веке до нашей эры, чтобы не делать поспешных и огульных выводов.

Допущенные родителями гендерные ошибки в будущем могут негативно отразиться на психологии уже взрослого человека. Установка, навязанная обоим полам культурой, запрет на проявление эмоций, например, слез для мальчика, приведет к эмоциональной закрытости. Разделение домашних дел на мужские и женские — к проблемам в молодой семье. К распространенным ошибкам следует отнести и желание родителей сделать всеобщим достоянием историю из детства уже взрослого человека, которая заставляет его буквально сгорать от стыда.

Иногда достаточно повторить фразу «Я так и знал, что…», которая разрушит всякую веру ребенка в свои силы, настроит его на жизненный негатив. Мотивация критикой — худший способ научить детей преодолевать трудности. Еще одной достаточно распространенной ошибкой считается неумение говорить с ребенком, спокойно, доступным языком объяснять то, что в силу своего возраста он пока не понимает.