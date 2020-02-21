Эрдоган признал присутствие сирийских наемников в Ливии

21.02.2020, 18:26, Новости дня

Турецкий лидер Тайип Эрдоган впервые заявил, что в Ливии есть бойцы из сирийской оппозиции.

«Турция присутствует там (в Ливии) посредством своих инструкторов. Также там есть люди из «Сирийской национальной армии», – сообщил Эрдоган, передает «Интерфакс».

Ранее командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил, что готов остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников и прекратят поставки оружия из Турции.

Напомним, 13 февраля СБ ООН принял резолюцию по Ливии с требованием «ко всем странам – членам (ООН) соблюдать условия оружейного эмбарго, наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку (наемного военного контингента) и выведя весь военный наемный контингент».

При этом уже 16 февраля глава МИД Германии Хайко Маас заявил о многочисленных нарушениях эмбарго.



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