Небензя заявил о невыдаче США визы очередному российскому дипломату

21.02.2020, 18:26, Новости дня

Соединенные Штаты не дали визу для посещения ООН заместителю директора департамента МИД РФ по новым вызовам Георгию Михно, сообщил российский постпред Василий Небензя.

«Вы могли заметить, что в предварительной повестке дня сегодняшней встречи изначально было заявлено выступление другого российского представителя. Его отсутствие в зале – очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз», – сообщил Небензя, передает РИА «Новости».

Михно является основным спикером от РФ в программе мероприятия.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва запросила срочное заседание комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания – причиной стал срыв американцами заседания комиссии Всемирной организации по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову.

В Кремле также выражали обеспокоенность по поводу невыдачи виз российским членам делегации.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Володин объяснил высокую среднюю зарплату у врачей

17.02 / «Нафтогаз» подал документы в Гаагу по поводу захвата РФ активов в Крыму и обосновал почему она должна выплатить $8 млрд

29.01 / Минюст отказался исключить ФБК из списка иноагентов

05.12 / В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат

17.12 / Волынец заявил, что из-за провала в комитете законопроекта о «зеленой» энергетике Украина останется энергозависимой от РФ

19.02 / В России случайно объявили в розыск вместо предпринимателя Фукса американского пастора

15.02 / Китай заявил о намерении усилить сотрудничество с Россией

08.12 / Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

30.12 / Анонсированы встречи госсекретаря США Помпео с руководством Украины

24.12 / Главе МВД Татарстана вынесли неполное служебное соответствие за учения с детьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика