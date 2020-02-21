Путин предложил Беларуси 300 млн долларов компенсации за налоговый маневр, заявил Лукашенко

21.02.2020, 17:21, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил поставки энергоресурсов с президентом России, и Владимир Путин предложил компенсировать $300 млн за налоговый маневр. Об этом он рассказал 21 февраля во время встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийПо словам Лукашенко, Путин предложил посчитать, сколько Беларусь потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году по сравнению с прошлым годом. 

«Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», – цитирует белорусского президента государственное информагентство Белта.

«Это хоть какой-то путь к развязке споров», – отметил Лукашенко. – Вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Просили, чтобы мы торговали нефтью по мировой цене. Но компании на это не соглашались, просили добавить $12 премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки – Европы, Украины, белорусский рынок», – подытожил Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского президента, сказал, что не может «передать нюансы» разговора Путина и Лукашенко о цене на нефть. «Основываясь на обсуждении, каждая сторона делает свои собственные калькуляции», – отметил Песков. Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена: «Дано поручение правительству Беларуси продолжить контакты с нашими и компаниями, и с представителями российской стороны».

С января 2019 года началось снижение российских пошлин на нефть и нефтепродукты. В течение шести лет они снизятся с действующих 30% до нуля. При этом увеличится налог на добычу полезных ископаемых. В результате реформы цена нефти для Беларуси вырастет до мировой. Раньше она обходилась примерно на 20% дешевле. Минск заявлял, что только в 2019 году потери белорусской экономики составили $240 млн. В 2020 году потери Беларуси от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть Лукашенко оценил в $420-430 млн. Согласно прогнозам, за шесть лет потери составят более $10,5 млрд.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Суд арестовал шесть элитных авто Микитася – ГБР

15.01 / В Италии разоблачили кравшую деньги Евросоюза мафиозную структуру

04.01 / 24 Horas — смерть Сулеймани — удар по амбициям Ирана на Ближнем Востоке

10.12 / Дочь Заворотнюк вышла из бизнеса

29.01 / В Евросоюзе рассмотрят предложение Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной

18.02 / В НАТО отреагировали на эскалацию конфликта в Донбассе

10.01 / Путину бы не нужна была рациональная причина сбить украинский самолет. Если такая возможность подвернулась, почему бы маньяку этого не сделать?

20.02 / «Для меня дело Майдана – одно из приоритетных». Зеленский встретился с семьями героев Небесной сотни

10.01 / Эксперт оценил планы США по противодействию РФ и Китаю в Азии

12.01 / «Премьер-министры тоже сделаны из плоти и крови»: власти Австралии признали ошибки в борьбе с пожарами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика