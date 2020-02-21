Путин предложил Беларуси 300 млн долларов компенсации за налоговый маневр, заявил Лукашенко

21.02.2020, 17:21, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил поставки энергоресурсов с президентом России, и Владимир Путин предложил компенсировать $300 млн за налоговый маневр. Об этом он рассказал 21 февраля во время встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

По словам Лукашенко, Путин предложил посчитать, сколько Беларусь потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году по сравнению с прошлым годом.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», – цитирует белорусского президента государственное информагентство Белта.

«Это хоть какой-то путь к развязке споров», – отметил Лукашенко. – Вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Просили, чтобы мы торговали нефтью по мировой цене. Но компании на это не соглашались, просили добавить $12 премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки – Европы, Украины, белорусский рынок», – подытожил Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского президента, сказал, что не может «передать нюансы» разговора Путина и Лукашенко о цене на нефть. «Основываясь на обсуждении, каждая сторона делает свои собственные калькуляции», – отметил Песков. Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена: «Дано поручение правительству Беларуси продолжить контакты с нашими и компаниями, и с представителями российской стороны».

С января 2019 года началось снижение российских пошлин на нефть и нефтепродукты. В течение шести лет они снизятся с действующих 30% до нуля. При этом увеличится налог на добычу полезных ископаемых. В результате реформы цена нефти для Беларуси вырастет до мировой. Раньше она обходилась примерно на 20% дешевле. Минск заявлял, что только в 2019 году потери белорусской экономики составили $240 млн. В 2020 году потери Беларуси от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть Лукашенко оценил в $420-430 млн. Согласно прогнозам, за шесть лет потери составят более $10,5 млрд.