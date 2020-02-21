Sony закрыла работавший свыше 10 лет сайт SonyMobile

21.02.2020, 18:21, Разное

Компания Sony закрыла сайт SonyMobile, работавший свыше 10 лет. Решение принято из-за снижения продаж смартфонов, для обслуживания которых предназначался данный WEB-ресурс.

Японский производитель выпускает мобильные устройства, отличающиеся конструкцией от гаджетов других известных компаний. На некоторые модели наблюдается низкий спрос невзирая на эксперименты производителя. Ранее провели реструктуризацию подразделения, отвечающего за выпуск телефонов, далее с некоторых рынков полностью вывели фирменные девайсы. В настоящее время в штаб-квартире японской компании приняли решение закрыть сайт SonyMobile.com, который на протяжении многих лет являлся платформой названного подразделения. В настоящее время при попытке зайти на ресурс пользователь автоматически попадает на главный сайт Sony.

Данный шаг, считают эксперты, вызван необходимостью экономить на дополнительных затратах, направляемых ранее на обслуживание устройств, не пользующихся спросом. Вместе с тем, в прошедшем квартале компания Sony более чем вдвое увеличила продажи смартфонов, отмечают аналитики.