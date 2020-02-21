«Стоит фильма»: Вышел «горячий» клип с Александром Петровым и Юлией Хлыниной к «Лед-2»

21.02.2020, 18:21, Разное

На просторы Сети вышел новый клип к песне «Кружит» украинского исполнителя MONATIK с участием Юлии Хлыниной и Александра Петрова. Поклонники высоко оценили «горячее» мини-кино, созданное для картины «Лед-2», отметив, что оно «стоит фильма».
По мнению интернет-пользователей клип получился очень ярким и эмоциональным. Кроме музыкального ролика к композиции «Кружит» для фильма «Лед-2», в OST картины вошли кавер-версии давно полюбившихся зрителям хитов, таких как «Прекрасное далеко», «Тополиный пух» и других. Музыку к ним записал оркестр Pluri Art Orchestra, дирижером которого является Юрий Медяник. Наряду с Хлыниной и Петровым, над кавер-версиями композиций трудились продюсеры, команда оранжировщиков, а также Moscow Gospel Team и такие артисты, как Татьяна Романченко, Наталия Бутусова, Анастасия Сычева.

Напомним, премьера картины «Лед-2», состоялась около недели назад, но уже сейчас эксперты пророчат ей небывалый успех. Фильм может стать прямым конкурентом «Холопа» и побить его рекорды. Судя по всему, россияне в текущем году желают видеть на экранах романтические мелодрамы и комедии.



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