Скандалы: Чешский синдром Александра Удодова

21.02.2020, 18:21, Разное

Западные СМИ нашли в Праге 6 квартир предпринимателя, часть которых была продана без коммерческой выгоды

Александр Удодов, миллионер, который дарил имущество родственникам премьер-министра России Михаила Мишустина, владеет в Праге элитной недвижимостью. На это обратило внимание чешское издание Deník N. Некоторые сделки с этой недвижимостью напоминают механизмы, которые сопровождали сделки с передачей прав собственности и в России: дорогие апартаменты в Праге, несмотря на значительный рост их стоимости в последние годы, продавались либо по цене, за которую они были приобретены, либо еще дешевле. Журналисты Denik N считают, что это может свидетельствовать о коррупционном происхождении сделок или средств, на которые они покупались.

Александр Удодов

занимается предпринимательской деятельностью в Чехии уже более 10 лет. В июне 2008 года он стал единоличным собственником компании Avrora Capital s.r.o., как свидетельствует выписка из реестра чешских предпринимателей, а несколькими месяцами ранее ее директором. Название Avrora Capital появилось только после завершения сделки о покупке компании. До этого она называлась Muffin factory s.r.o., была оформлена на кипрскую фирму и куплена за 200 тысяч крон (чуть меньше 10 тысяч долларов по нынешнему курсу), так как эта сумма стоит в графе «уставный капитал».

Если первая фирма занималась компьютерным оборудованием, то нынешняя – это риелторская компания. Обе зарегистрированы по одному и тому же адресу в Праге: Eliášova 964/24. Тем не менее в списке собственников квартир в этом доме имени Удодова нет, хотя этот адрес указан как адрес его постоянного места жительства в Чехии.

Раньше он владел квартирами в этом доме, которые впоследствии продал. О части чешской недвижимости, ранее принадлежавшей Удодову, 12 декабря писал и проект «Cканер».

В то же время Удодов владеет квартирой с видом на Влтаву и остров Кампа – в самом центре Праги. Но на звонке его имени тоже нет.

Эта квартира по адресу Všehrdova 477/5 расположена в пятиэтажном доме с подземным гаражом и камерами видеонаблюдения. Согласно выписке из реестра недвижимости, Удодов является ее владельцем.

Точно определить, сколько комнат в этой квартире, невозможно, однако, если оценить долю собственности, то она не столь мала по сравнению с другими владельцами. Чешские журналисты получили доступ к закрытым реестрам сделок с недвижимостью и выяснили, что эту квартиру площадью 263 метра Александр Удодов приобрел в марте 2013 года за 44,5 миллиона крон (приблизительно 2 миллиона долларов США). В доме в настоящий момент продается одна из квартир, и благодаря фотографиям агентства недвижимости можно составить хотя бы представление о том, как выглядит парадный вход:

Репортеры Deník N смогли поговорить с охранником дома, который рассказал, что Удодова видел всего несколько раз и в своей пражской квартире он не живет постоянно. Имя Удодова можно найти на почтовом ящике внутри здания, а корреспонденцию для миллионера всегда забирает его помощница, которая представляет его интересы в Чехии.

Речь идет о Наталье Якимовой, которая представляла интересы Удодова при оформлении сделки по покупке принадлежащей ему компании, а также сопровождала продажу нескольких квартир. Именно ей в 2016 году Удодов продал три квартиры в пражском районе Бубенеч всего за 6,3 миллиона крон, хотя купил их девятью годами ранее за 9,1 миллиона крон. Речь идет о трех апартаментах, площадью 54, 60 и 90 квадратных метров. 6 миллионов крон могла в 2016 году стоить только одна из них, но не все три. Чешские журналисты, обнаружившие эти сделки, подозревают, что раз в них нет экономической выгоды, речь может идти о коррупции – уход от уплаты налогов.

Якимова представляет в Чехии интересы и других приближенных к российской власти: она более шести лет была директором пражской компании обладателя трех орденов «За заслуги перед Отечеством» модельера Валентина Юдашкина – Valentin Yudashkin studio s.r.o.

Фирма Якимовой, DemaStar s.r.o., находится по тому же адресу, что и компания Удодова Avrora Capital s.r.o.

В общей сложности Удодов владел в Праге шестью квартирами, но сейчас на него записана только одна из них – в центре Праги в районе Malá Strana. Его компания очевидно существует лишь на бумаге: последний раз налоговая отчетность подавалась в 2010 году, фирма была в убытке в размере 133 миллионов крон (приблизительно 6,5 миллиона долларов по нынешнему курсу).

Александр Удодов стал известен после расследования, которое опубликовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нем, в частности, утверждается, что миллионер и недавно назначенный премьер-министр России много лет дружат. Удодов был управляющим директором компании Мишустина в те годы, когда нынешний премьер-министр России занимался предпринимательской деятельностью. Удодов подарил сестре Мишустина два земельных участка. Он же, как утверждает ФБК, является участником схемы, позволяющей передать детям российского премьер-министра квартиры в одном из элитных жилых комплексов Москвы так, чтобы у главы правительства не возникла необходимость декларировать эту собственность.

Александра Вагнер