Бывшего министра обороны Украины осудили на 6 лет колонии

21.02.2020, 18:20, Новости дня

Суд прошел в Москве.

Суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гриценко признали виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ».

По окончании срока ему на три года запрещается занимать должности на государственной и муниципальной службе, правда, только российской.

Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом. Так, в одном случае он заявил, что россияне тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложил взрывать российские поезда с боевой техникой. Вторая идея Гриценко заключалась в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

Уголовное дело рассмотрели заочно — подсудимый находится на Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право.

Гриценко трижды возглавлял Министерство обороны в 2005-2007 годах: в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. С 2007 по 2014-й Гриценко был депутатом Верховной рады. На выборах в 2014 и 2019 годах возглавлял список партии «Гражданская позиция», но пройти в парламент не сумел.



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