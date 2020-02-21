ЕС пообещал помочь Грузии в борьбе с кибератаками

21.02.2020, 18:19, Новости дня

Евросоюз осудил кибератаку на Грузию и пообещал помочь в укреплении безопасности страны в виртуальном пространстве, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«28 октября 2019 года Грузия стала жертвой целенаправленной кибератаки, которая нанесла ущерб социально-экономической инфраструктуре… Сегодня Евросоюз и государства-члены (сообщества) осуждают эту кибератаку», – говорится в заявлении Борреля, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сообщество продолжит помогать Грузии в виртуальном пространстве.

Накануне МИД Грузии обвинил ГРУ Генштаба РФ в этой кибератаке. Заявление Тбилиси сразу же поддержали Вашингтон, Лондон и многие другие столицы.

В РФ назвали утверждения Тбилиси о якобы проведенных против Грузии «кибератаках» «явно срежиссированным информационным вбросом».



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