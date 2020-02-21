Порошенко назвал Путина «опаснее коронавируса»

21.02.2020, 18:18, Новости дня

Бывший президент заявил, что российский лидер хочет забрать украинскую душу.

Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».

«Владимир Путин — очень опасный враг Украины. И его цель — забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит», — написал Порошенко в Twitter.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию, и традиционно молча пропускает атаки Путина».

«Путин — куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать», — добавил Порошенко.

В середине февраля Порошенко назвал переговоры «нормандской четвёрки» 2015 года с участием Путина «одной из самых ужасных ночей в своей жизни». А в декабре минувшего года экс-президента обвинили в подглядывании за женщинами в раздевалке.

Ранее Путин признался, что не теряет надежды договориться с Владимиром Зеленским об улучшении отношений между странами.