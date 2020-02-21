Падение необычного космического тела в Карелии попало на видео

21.02.2020, 18:18, Новости дня

Местные жители посчитали светящийся предмет метеоритом, но мнения специалистов разделились.

В соцсетях появилось видео, над которым жители Карелии уже больше суток ломают голову. Видеокамеры зафиксировали в Сегежском районе Карелии в пять утра 20 февраля на небе некое светящееся небесное тело.

Оно стремительно падало, после чего произошли вспышка и хлопок. Очевидцы настаивают на том, что во время падения раздался хлопок такой силы, что стекла в домах дребезжали.

Пользователи тут же назвали космический предмет «карельским» метеоритом, утверждая, что он очень похож на «челябинский». С ними согласен и астроном Артем Новичонок, который не исключил возможности падения метеорита.

«Как астроном, я могу только подтвердить, что это могло быть связано с относительно крупным небесным телом в верхних слоях атмосферы Земли»., — сказал карельский астроном.

В свою очередь в лаборатории геофизики Карельского научного центра РАН тоже зафиксировали взрыв, но при этом подчеркнули, что на расшифровку понадобится не менее 24 часов. Ученые придерживаются версии, что это был не метеорит, а разрушение болида в воздухе.

Несколько лет в Хакасии упал метеорит, и тогда люди тоже слышали грохот, вибрацию, от которой сработала сигнализация автомобилей.



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