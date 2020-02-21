Китайские туристы сбежали от врачей на экскурсию по Москве

21.02.2020, 18:18, Новости дня

Они должны были находиться на карантине.

Более 20 граждан Китая ушли из гостиницы, где им было предписано находиться на карантине, и отправились на экскурсию по Москве. За туристами приехала скорая, но они сбежали от врачей на экскурсионном автобусе.

Туристов остановили 20 февраля при входе на станцию метро «Новослободская». При себе у них имелись предписания о нахождении в карантине, которое они нарушили, отправившись на экскурсию.

На место происшествия приехала полиция и скорая помощь, однако туристы из Китая с ними не поехали. Увидев скорую, они сели в экскурсионный автобус и уехали. Их гид пояснила, что у туристов запланирован поход в театр в центре Москвы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно, что зараженных коронавирусом по всему миру уже более 76 тысяч.



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