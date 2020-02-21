СМИ: Трамп уволил и.о. директора Нацразведки после предупреждения о российском вмешательстве

21.02.2020, 18:14, Новости дня

Президент Дональд Трамп, по сообщениям ряда изданий, принял решение уволить руководителя Национальной разведки сразу после проведения секретного брифинга о безопасности выборов для законодателей.

Газеты Washington Post и New York Times в четверг сообщили, что президент был разгневан, узнав о проведении на прошлой неделе брифинга для членов Комитета по разведке Палаты представителей. Трамп был озабочен тем, что сотрудники Национальной разведки поделились информацией, которая может быть против него использована.

Затем Трамп вызвал в свой кабинет Джозефа Магуайра, и.о. директора Национальной разведки. В тот же день президент окончательно решил заменить Магуайра на другого человека.

Магуайру «устроили головомойку… Это послужило катализатором», — рассказал источник, говоривший с WP на условиях анонимности.

Согласно NYT, президент разозлился из-за оценки, которую во время брифинга озвучила Шелби Пирсон, одна из старших советниц Магуайра. Она сказала, что Россия вмешивается в президентскую кампанию 2020 года, пытаясь способствовать переизбранию Трампа.

Представители Офиса директора Национальной разведки и его офис по безопасности выборов отказались ответить на вопросы «Голоса Америки».

Запрос в Белый дом также остался без ответа, однако реакция от законодателей-демократов последовала немедленно.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, написала в Твиттере, что «американские избиратели должны решать исход американских выборов – не Владимир Путин». Она добавила, что все члены Конгресса «должны осудить усилия президента не обращать внимания на угрозы целостности нашей демократии и политизировать наше разведсообщество».

«Я серьезно обеспокоен», — заявил вечером в четверг Бенни Томпсон, председатель Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей.

«Президент ставит свое эго превыше страны. Уволив и.о. директора Национальной разведки Магуайра, потому что его сотрудники представили Конгрессу откровенные выводы разведсообщества в отношении российского вмешательства в президентские выборы 2020 года, президент не только отказался бороться с иностранными спецслужбами, он пригласил их», — добавил Томпсон.

Associated Press напоминает, что сама Шелби Пирсон в интервью NPR в прошлом месяце сказала, что Россия «уже ведет операции по влиянию на кандидатов в 2020 году. Но у нас нет свидетельств на этот раз того, что наши противники прямо рассматривают вмешательство в подсчет голосов или в итоги голосования».

Пирсон, назначенная в июле 2019 года тогдашним директором Нацразведки Дэном Коутсом, работает с ЦРУ, ФБР, Агентством национальной безопасности и Министерством внутренней безопасности для разоблачения сил, пытающихся вмешаться в выборы в США.

Пирсон в интервью NPR сказала, что США не знают точно, что именно планируют русские, однако добавила, что проблема эта касается не только России.

«Мы также обеспокоены Китаем, Ираном, негосударственными игроками, хактивистами и, честно говоря, в особенности для Министерства внутренней безопасности и ФБР – даже американцами, которые могут попытаться подорвать доверие к выборам», — сказала она.