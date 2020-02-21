ВОЗ анонсировала прибытие международной группы экспертов в Ухань

21.02.2020, 18:12, Новости дня

В субботу город Ухань посетит группа экспертов, работающая в Китае в связи со вспышкой коронавируса, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Совместная миссия в Китае работала в Пекине и провинциях Сычуань и Гуандун. Она направится завтра в Ухань, чтобы продолжить работу в эпицентре вспышки заболевания», – приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

Ранее сообщалось, что пик эпидемии, вызванной новым коронавирусом, придется на вторую или третью декаду февраля.

К 21 февраля в Китае было выявлено 75 тыс. 465 случаев заражения. 2 тыс. 236 человек умерли, состояние 11 тыс. 633 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 18 тыс. 264 человека.



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