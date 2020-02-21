Из-за европейских санкций против РФ в оккупированном Крыму перестал работать BlaBlaCar

21.02.2020, 18:06, Новости дня

Международный онлайн-сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar прекратил работу на территории оккупированного Крыма из-за европейских санкций. Об этом представители сервиса рассказали в комментарии «Интерфаксу».

Представители BlaBlaCar не уточнили, когда именно сервис прекратил работу, но заявили, что случилось это не так давно.

Как пишет «Интерфакс», сейчас при попытке найти попутчика для поездок в города оккупированного Крыма или с территории полуострова сайт компании выдает сообщение: «К сожалению, сервис недоступен в этом регионе».

BlaBlaCar – крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков. Сервис был основан в 2006 году французом Фредериком Маззеллой.

В декабре 2019 года главы государств и правительств стран ЕС продлили действие экономических санкций против Российской Федерации на следующие полгода.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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