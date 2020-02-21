Женщины-футболисты США подали иск к федерации на 66 миллионов долларов

21.02.2020, 18:06, Новости дня

Игроки женской сборной США потребовали компенсации в размере более 66 миллионов долларов в рамках судебного процесса по дискриминации по половому признаку против американской федерации футбола, передает Associated Press.

Требование о компенсации было включено во множество исков, поданных в окружной суд США в Лос-Анджелесе перед началом судебного разбирательства, которое должно начаться 5 мая.

Среди поданных документов были отдельные коллективные договоры мужских и женских команд США, которые ранее не были обнародованы.

Игроки женской национальной команды подали в суд на федерацию в марте 2019 года, утверждая о притеснении по половому признаку, включая несправедливый размер компенсации в сравнении с мужскими и женскими командами.

Каждая сторона в групповом иске просила вынести общее решение в свою пользу. Оценка ущерба, включая проценты, была предоставлена ​​Финни Бевин Кук, экономистом из Deiter Consulting Group, которая была оставлена ​​участниками судебного разбирательства.

Соглашения о коллективных переговорах показали неравенство в бонусах, но также выделили различные схемы оплаты в двух командах.