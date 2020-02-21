В полиции Донецкой области готовятся к миротворческой миссии по освобождению и реинтеграции территорий

21.02.2020, 18:06, Новости дня

Правоохранители Донецкой области готовятся к участию в полицейской миротворческой миссии в ОРДЛО. Об этом 21 февраля заявил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин, сообщает сайт полиции.

«Семенишин проинформировал, что более 1600 сотрудников Национальной полиции сейчас проходят специальную подготовку и уже готовы принять участие в полицейской миротворческой операции по освобождению и реинтеграции оккупированных территорий», – сказано в сообщении.

На совещании также отработали «вероятные сценарии миротворческой миссии, особенности сотрудничества и координации всех служб и подразделений системы МВД».

«Если шанс на освобождение оккупированных территорий появится в этом году (например, в результате переговоров в нормандской формате во время вероятного Берлинского саммита четверки), то украинские правоохранители готовы реализовать любой формат миротворческой миссии», – подчеркнул советник главы МВД Иван Варченко.

В апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма, РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на «Украинском ланче» в Мюнхене 15 февраля 2020 года, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с «представителями временно оккупированных территорий» и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что на период проведения выборов в местные органы власти после деоккупации Донбасса предлагается внедрить «модель доверия», опробованную в Хорватии: «Представители оккупированного села или городка присоединяются к регулярным украинским полицейским силам и в присутствии, например, ОБСЕ в течение переходного периода осуществляют контроль правопорядка».

Спикер президента России Дмитрий Песков сказал, что Украина должна учитывать мнение руководства «непризнанных республик» при рассмотрении идеи создания совместных патрулей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что со стороны ОРДЛО в совместные патрули смогут входить только невооруженные люди.