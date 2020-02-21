Валерия поведет «Сильных женщин» в Госдуму

21.02.2020, 18:06, Новости дня

Певица Валерия намерена создать женскую политическую партию и пойти с ней на выборы в Госдуму в 2021 году. Как рассказал ТАСС муж и продюсер артистки Иосиф Пригожин, партия будет отстаивать права женщин и бороться с домашним насилием.

"Партия будет называться "Сильные женщины", – уточнил Пригожин.

В поддержку своей политической организации Валерия запустит передачу на YouTube-канале. Первый выпуск выйдет в марте. Раз в неделю певица будет встречаться и беседовать с женщинами, пострадавшими от насилия.

По словам Пригожина, эта тема сегодня остро стоит на повестке дня.

"Учитывая все обстоятельства, опыт, знания, наступило время приносить пользу своей стране, всех умных женщин консолидировать вокруг себя", – отметил Пригожин.

Планы Валерии прокомментировала депутат Госдумы Оксана Пушкина.

"Валерия – героиня моих передач, подруга и единомышленница. Таких сильных, умных и амбициозных женщин, как она, должно стать больше в политике", – написала Пушкина в Telegram.

По словам Пушкиной, она рада будет таким единомышленницам в Думе. Депутат добавила, что женский голос должен громче звучать с думских трибун, и пожелала Валерии успехов.

20 февраля о начале политической карьеры сообщил музыкант Сергей Шнуров – лидер группы "Ленинград". Артист вступил в петербургское отделение "Партии роста". Ее председатель Борис Титов выразил надежду, что Шнуров "украсит партию" своими интересными идеями.