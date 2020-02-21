Эрдоган признал, что в Ливии есть боевики сирийской оппозиции

21.02.2020, 18:06, Новости дня

В Ливии находятся турецкие инструкторы и бойцы "Сирийской национальной армии". Об этом сообщил президент Реджеп Эрдоган, пишет агентство "Интерфакс".

Журналисты уточняют, что турецкие и сирийские бойцы помогают правительству национального согласия Файезу Сараджу.

Ранее СМИ сообщали, что в Сирии объявлен набор добровольцев для отправки в Ливию. Претендентам обещали платить до 2 тысяч долларов в месяц. В общей сложности Турция перебросила в африканское государство до 4 тысяч бойцов. Около 130 из них ранее входили в террористические группировки ИГ (запрещена в России) и "Аль-Каида" (запрещена в России).

"Сирийская национальная армия" – это военное движение, созданное сирийской оппозицией. Оно должно было заменить "Свободную сирийскую армию".



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