В Башкирии школьников накормили сырками с плесенью

21.02.2020, 18:05, Разное

В Абзелиловском районе Башкирии школьников накормили глазированными сырками, которые были покрыты плесенью. В результате проверки удалось обнаружить 55 продуктов с грибком.

По данным ToDay News Ufa, позже поставщик привез вафли, которые должны были заменить непригодные сырки. Ранее сообщалось, что в Кумертау школьников накормили шоколадными батончиками и печеньем, не являющимися разрешенными. Кроме того, в Уфимском и Кушнаревском районе детям давали бразильское мясо с содержанием коллагенового белка.