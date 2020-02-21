Максим Галкин извинился перед Натальей Гулькиной за обвинение, что она пела под фонограмму

21.02.2020, 18:04, Разное

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин принес извинения певице и солистке группы «Мираж» Наталье Гулькиной. В программе «Сегодня вечером» шоумен по неосторожности поднял тему об исполнении Натальей Гулькиной песен в «Мираже» под фонограмму, что спровоцировало предсудебный конфликт.
По словам Натальи Гулькиной, ее и раньше в этом обвиняли, и многие старались оболгать, но она всегда игнорировала подобные слухи. В этот раз певице начали звонить друзья и коллеги, возмущенно спрашивая об этом заявлении. Поэтому знаменитость не захотела заминать конфликт, а решила в суде разобраться, пела она под фонограмму или нет.

Максим Галкин не стал ждать судебного разбирательства. Шоумен обратился прямо к Наталье Гулькиной, признавшись, со своей стороны он поступил ошибочно. Телеведущий назвал звезду кумиром детства и сообщил, что у нее прекрасные вокальные данные, поэтому в дублере она не нуждается.

На этом конфликт был исчерпан. Наталья Гулькина осталась довольна извинениями Максима Галкина и даже согласилась встретиться с ним на одной из его программ.



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