Названо лучшее время в РФ для приобретения новых iPhone

21.02.2020, 18:04, Разное

Специалисты «Яндекс Маркет» назвали лучшее в РФ время для приобретения новых смартфонов линейки iPhone. Мобильные устройства корпорация Apple меняют ценники в определённый период года, связанный с влиянием различных тенденций.

Для того, чтобы стать владельцев нового гаджета «яблочной» корпорации, рекомендуется учитывать несколько важных факторов. Наиболее выгодна покупка в феврале-марте, так как ценовые характеристики аппарата намного ниже начальной, причём до ожидаемой презентации пройдёт ещё шесть месяцев. Снижение стоимости смартфонов линейки iPhone обычно начинается после начала продаж, проходящего осенью, вслед за этим цена аппаратов незначительно меняется.

Эксперты провели анализ спроса на iPhone, выпущенные в 2018 году. На удешевление данных девайсов большое влияние оказали модели 2019 года. Значительно изменились прайс-листы смартфонов серии Xs, причём на 30%, iPhone 11 с 512 ГБ встроенной флэш-памяти в ноябре уже потерял 15% первоначальной стоимости. Медленнее всего снижались в цене аппараты линейки Xr и 11, информация отражена в ценниках данных моделей.