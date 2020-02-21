Госдепартамент эвакуировал заражённых коронавирусом американцев вместе со здоровыми

21.02.2020, 18:04, Новости дня

Во время эвакуации из Японии власти США поместили на самолёты заражённых коронавирусом и здоровых американцев. Госдепартамент пошёл на этот рискованный шаг, несмотря на предупреждение американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, пишет The Washington Post.



Reuters

При эвакуации из Японии пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находилось на карантине, американские власти столкнулись с проблемой. В аэропорту Токио обнаружилось, что 14 из 328 человек заражены коронавирусом, пишет The Washington Post.

Представители американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) настаивали, что инфицированные не должны возвращаться на одном борту с большим количеством здоровых людей. Но в конце концов им пришлось уступить Госдепартаменту США.

Первоначально внешнеполитическое ведомство обещало, что ни один заражённый не будет допущен на борт. Но затем оно призвало работников здравоохранения впустить в самолёты больных пассажиров, у которых не проявляются симптомы заболевания.

В CDC беспокоились о контроле над инфекцией в самолётах. Главный заместитель директора организации Анна Шухат предупредила Госдеп, что заражённые будут представлять «повышенный риск для других пассажиров».

Но Министерство здравоохранения и социальных служб США и оперативная группа борьбы с коронавирусом выразили несогласие. Они заверили, что готовы к экстренной ситуации. В результате 18 мест в двух самолётах Boeing 747 были огорожены 10-футовыми пластиковыми перегородками, и на бортах присутствовали специалисты по инфекционным заболеваниям.

До своего прилёта в США пассажиры не подозревали, что находились на одном борту с инфицированными. Многие остались недовольны решением, которое приняли американские власти.

«Я думаю, что этих людей не следовало пускать в самолёт, — сказала изданию 69-летняя пенсионерка Вана Мендизабал, которая путешествовала на Diamond Princess вместе со своим мужем Марио. — Мы чувствовали, что снова оказались незащищёнными. Мы были очень расстроены».

Учёные всё ещё до конца не изучили вирус. Некоторые из его особенностей, например, как долго он может жить на поверхности, неизвестны. Но эксперты говорят, что в основном он передаётся воздушно-капельным путём при близком контакте, не более шести футов, с больными.

«Мы до сих пор полностью не понимаем, какой риск представляют инфицированные, у которых не наблюдаются симптомы», — заявил The Washington Post Джеффри Дучин, специалист по инфекционным заболеваниям в Вашингтонском университете.