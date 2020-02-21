Двое заместителей генпрокурора, в том числе куратор ФСБ, подали в отставку

21.02.2020, 17:57, Новости дня

Двое заместителей генпрокурора России подали рапорт об увольнении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ведомство покидают Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ, и заместитель генпрокурора Юрий Гулягин.

По данным «Коммерсанта», информация о предстоящих перемещениях в руководстве Генпрокуратуры появилась вчера. Сначала ходили слухи об отставке еще одного заместителя Игоря Краснова — Виктора Гриня, он курирует следствие в центральных аппаратах СКР и МВД.

Но позже появился приказ Краснова, в соответствии с которым Гринь не только сохранил должность, но и стал контролировать работу Главного уголовно-судебного и Главного гражданско-судебного управлений Генпрокуратуры.

То есть после отставки двух замов Краснова Гринь будет курировать законность уголовных дел с момента их возбуждения до прохождения через судебные инстанции.

 



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