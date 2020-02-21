ФСО начала проверку квартир в домах на Рублевском шоссе перед празднованием юбилея Победы — «Открытые медиа»

21.02.2020, 17:57, Новости дня

Сотрудники Федеральной службы охраны перед празднованием юбилейного Дня Победы начали обходить квартиры домов, окна которых выходят на «правительственную трассу» — Рублевское шоссе. Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на слова москвича, к которому накануне вечером пришли двое людей в штатском вместе с участковым полицейским.

«Внутрь не ломились, спрашивали имя и фамилию, год рождения, есть ли зарегистрированное оружие. Кто еще живет в квартире — не спрашивали, документов не требовали. Объясняли, что это антитеррористическое мероприятие в рамках подготовки к 9 мая», — приводят слова москвича «Открытые медиа».

При этом гражданин отметил, что сотрудники спецслужб не давали никаких указаний по поводу того, как вести себя в день праздника.

Он подчеркнул, что объявление о запланированном обходе появилось в подъезде его дома на Молодогвардейской улице за сутки до визита. По словам мужчины, в предыдущие годы силовики не проводили подобных обходов.



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