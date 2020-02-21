Скалецкая не покидала территорию медцентра в Новых Санжарах – Минздрав

21.02.2020, 17:54, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не покидала территорию медцентра «Новые Санжары» в Полтавской области, где в обсервации находятся эвакуированные из Китая граждане Украины и других стран. Об этом на брифинге 21 февраля сказал замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Госпожа Скалецкая не покидала место обсервации. Она находится в этом же санатории, находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет, но свободно и долго общается с нашими гражданами. Она находится в «Новых Санжарах», – сказал Коваль.

Он сказал, что на работу министерства это не повлияет. 

«У нас слаженная команда, и современные средства связи позволяют министру исполнять обязанности даже дистанционно», – сказал заместитель Скалецкой.

21 февраля директор «Новых Санжар» Александр Блинов сказал, что глава Минздрава временно покинула территорию медцентра «Новые Санжары». Скалецкая после этого сообщила, что заселилась в санаторий и пробудет там 14 дней.

20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира, которых эвакуировали в связи со вспышкой в Китае коронавируса SARS-CoV-2 и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут в обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Скалецкая заявила, что проведет вместе с эвакуированным на карантине две недели, чтобы «успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны». 

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Во время прибытия колонны автобусов местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

Полиция в Новых Санжарах после инцидента задержала 24 человека. 23 из них 21 февраля отпустили.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Роухани сделал заявление после подтверждения вины Ирана в крушении украинского самолета

21.01 / Компания Infiniti анонсировала выход нового кроссовера

11.02 / Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения и продление санкций ЕС в отношении бывших украинских чиновников

14.02 / Сенат ограничил полномочия Трампа по военному вмешательству в Иране

09.01 / Анонсировано подписание первого соглашения в рамках торговой сделки США и Китая

08.02 / Власти Грузии поиздевались над Саакашвили

15.02 / Der Spiegel — Анкара рассчитывает на помощь Запада, если Москва не ограничится «войной слов»

12.12 / Пожар в Одессе. Число погибших увеличилось до 16

04.01 / Белый дом отказался отдать журналистам письма о военной помощи Украине

10.01 / Новый прототип Subaru Levorg STI Sport представлен в Токио

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика