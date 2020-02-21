Скалецкая не покидала территорию медцентра в Новых Санжарах – Минздрав

21.02.2020, 17:54, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не покидала территорию медцентра «Новые Санжары» в Полтавской области, где в обсервации находятся эвакуированные из Китая граждане Украины и других стран. Об этом на брифинге 21 февраля сказал замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Госпожа Скалецкая не покидала место обсервации. Она находится в этом же санатории, находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет, но свободно и долго общается с нашими гражданами. Она находится в «Новых Санжарах», – сказал Коваль.

Он сказал, что на работу министерства это не повлияет.

«У нас слаженная команда, и современные средства связи позволяют министру исполнять обязанности даже дистанционно», – сказал заместитель Скалецкой.

21 февраля директор «Новых Санжар» Александр Блинов сказал, что глава Минздрава временно покинула территорию медцентра «Новые Санжары». Скалецкая после этого сообщила, что заселилась в санаторий и пробудет там 14 дней.

20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира, которых эвакуировали в связи со вспышкой в Китае коронавируса SARS-CoV-2 и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут в обсервации 14 дней. В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Скалецкая заявила, что проведет вместе с эвакуированным на карантине две недели, чтобы «успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны».

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Во время прибытия колонны автобусов местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

Полиция в Новых Санжарах после инцидента задержала 24 человека. 23 из них 21 февраля отпустили.