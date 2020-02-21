Москва начала распознавать лица для контроля карантина по коронавирусу

21.02.2020, 17:52, Новости дня

Москва начала использовать систему распознавания лиц для контроля людей, отправленных в карантин из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По данным мэрии, на сегодняшний день на двухнедельный карантин отправлены две с половиной тысячи человек. Всех, кто приезжает в Москву из Китая, изолируют по месту пребывания. Если у человека повышена температура, то его госпитализируют.

Собянин отметил, что мониторингом прибывших из Китая занимаются сотрудники метро, «Мосгортранса» при участии полиции и медиков.

С 20 февраля из-за эпидемии коронавируса въезд в Россию для китайских граждан закрыт.

Ранее Московский метрополитен поручил своим сотрудникам останавливать граждан Китая, приехавших в столицу до ограничений на въезд, для анкетирования. Помимо прочего, у них будут переписывать номера транспортных карт «Тройка», чтобы отслеживать маршруты их передвижения по городу.

«Мосгортранс» разослал водителям общественного транспорта сообщения с просьбой уведомлять диспетчеров о том, что в салоне находятся лица китайской национальности, для их проверки полицией. В пресс-службе заявили, что делают это для комфорта и безопасности пассажиров.

Распространение нового коронавируса COVID-19 началось в Китае в декабре прошлого года. Количество умерших там превысило 2200 человек, заражены почти 75,5 тысячи, из них 11 тысяч находятся в тяжелом состоянии.