Меркель и Макрон обсудили с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

21.02.2020, 17:51, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По Идлибу все стороны «выразили общую обеспокоенность катастрофическим гуманитарным положением гражданского населения и риском дальнейшей эскалации», передает RT.

«Они согласились, что необходимо найти политическое решение кризиса. На этом фоне они считают разумным провести в ближайшее время совместную встречу с российским президентом Владимиром Путиным», – добавил Зайберт. Кроме того, стороны также обсудили ситуацию в Ливии.

Накануне Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Эрдоган заявил, что происходящее в сирийской провинции Идлиб можно назвать войной.

Кремль комментировал сообщения экспертов о «худших сценариях» развития ситуации в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.