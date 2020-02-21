Матвиенко назвала преступлением карантин на лайнере Diamond Princess

21.02.2020, 17:44, Новости дня

С лайнера Diamond Princess, на котором изначально у одного из пассажиров был выявлен коронавирус, следовало эвакуировать всех здоровых людей и отправить больных на лечение, а не оставлять судно в резервации на две недели, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вот когда держали в резервации целый корабль, это просто преступные действия. Вместо того чтобы эвакуировать всех здоровых людей… больных забрать для лечения. Они держали там людей, пока не заболело полпарохода. Вот это преступные действия. И власть должна уметь действовать ответственно, когда в этом есть необходимость», – приводит ее слова РИА «Новости».

Между тем, по данным Business Insider, круизный лайнер Diamond Princess отправится в плавание в апреле после проведения полной дезинфекции, передает «Интерфакс».

«Более половины случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая связаны с Diamond Princess – по последним данным, заразились 634 пассажира из 3,7 тыс., двое погибли. При этом всего за пределами КНР заболело около тысячи человек. Несмотря на это, компания Princess Cruises планирует, что с 29 апреля лайнер будет выполнять круизы в обычном режиме – как раз к празднованию Золотой недели в Японии (несколько праздничных дней в Японии, объединенных с выходными, – прим. ВЗГЛЯД)», – пишет СМИ.

На лайнере будет произведена полная дезинфекция, однако пока неизвестно, когда она будет проводиться.

«На круизных лайнерах время от времени вспыхивают инфекции – кишечные или «болезнь легионеров» (острое инфекционное заболевание, поражающее легкие, – прим. ВЗГЛЯД). После этого их полностью дезинфицируют, поскольку сами по себе суда очень дорогие. Но в данном случае речь идет о новом типе вируса», – передает Business Insider.

Напомним, лайнер покинули восемь россиян, их планируется отправить в Россию. Коронавирус выявили у покинувшего судно израильтянина.

Ранее сообщалось о смерти двух пассажиров Diamond Princess.



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