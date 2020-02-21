Пираты захватили украинского моряка у берегов Нигерии

21.02.2020, 17:42, Новости дня

У берегов Нигерии вследствие пиратского нападения на судно захвачен украинский моряк. Об этом агентству «Укринформ» сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии), которое произошло на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины», – отметил он.

Дипломат проинформировал, что создана оперативная группа по освобождению членов экипажа.

«Переговорами будут заниматься профессиональные «переговорщики». Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт», – добавил Погорельцев.

В апреле, августе и декабре 2019 года поступали сообщения о нападениях нигерийских пиратов на коммерческие суда, в экипаж которых входили граждане Украины.