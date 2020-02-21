У китаянки, из-за которой в Брянске отцепили вагон с украинцами, COVID-19 не подтвердился

21.02.2020, 17:42, Новости дня

У гражданки Китая, из-за подозрения на коронавирус у которой был отцеплен в российском Брянске вагон поезда «Киев – Москва», не подтвердили заболевание. Об этом со ссылкой на российские власти проинформировал 21 февраля в Facebook Центр общественного здоровья Украины.

«У гражданки КНР с поезда «Киев – Москва» по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтвержден… У пассажиров вагона при желании будет возможность пройти диагностику», – сказано в сообщении.

У громадянки КНР з потягу "Київ-Москва" за результатами лабораторного дослідження COVID-19 НЕ ПІДТВЕРДЖЕНО.Про це… Posted by Центр громадського здоров’я України on Reede, 21. veebruar 2020

Гражданка Китая пересекла границу Украины 20 февраля. Руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области РФ Людмила Трапезникова 21 февраля сообщила, что китаянку с температурой 38º сняли с поезда в Брянске и направили в инфекционную больницу. Остальных пассажиров вагона отправили на карантин в Брянскую городскую больницу.

«Укрзалізниця» в координации с Центром общественного здоровья Минздрава, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась к российской стороне за официальной информацией о ситуации с поездом «Киев – Москва». Вагон поезда отцепили.

В вагоне, который отцепили в Брянске из-за гражданки Китая с высокой температурой, кроме нее, был, по данным Государственной пограничной службы Украины, еще 21 человек, 13 из которых – граждане Украины, шесть – граждане РФ и по одному гражданину Узбекистана и Канады.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). Заболевание, которое вызвано коронавирусом, получило название COVID-19.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465 человек.