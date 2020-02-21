Наставник «Вест Хэма»: Ярмоленко еще не готов присоедениться к команде

21.02.2020, 17:42, Новости дня

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес на пресс-конференции перед матчем против «Ливерпуля» рассказал о готовности украинского полузащитника Андрея Ярмоленко сыграть в поединке. Слова Мойеса опубликовал официальный сайт клуба.

«Ярмоленко немного тренировался с нами в течении недели, но он еще не проводит полноценные тренировки», – сказал Мойес.

По словам наставника, Ярмоленко еще не готов присоединится к команде.

Украинец получил травму приводящей мышцы бедра в декабре прошлого года. Ожидалось, что восстановление Ярмоленко займет около месяца.

3 февраля британский ресурс Football.London сообщил, что ориентировочная дата возвращения украинца на поле – 29 февраля.

В этом сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В последний раз украинец выходил на поле в составе лондонской команды 14 декабря в матче против «Саутгемптона».