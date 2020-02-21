В Испании по запросу США задержали россиянку

21.02.2020, 17:31, Новости дня

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.

Как передает RT, об этом общественность проинформировал вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, сославшись на заявление матери Красиловой.

Он рассказал, что 14 февраля 2020 года россиянку задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе, по запросу США, где Красилову обвиняют в передаче биометрии третьим лицам.

По словам ее матери, дочь одно время работала клерком в американском посольстве, где снимала отпечатки пальцев в международном отделе. После его закрытия устроилась во Всероссийский центр карантина растений.

По выдвинутым против Красиловой обвинениям ей грозит в США срок заключения вплоть до пожизненного.