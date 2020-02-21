Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

21.02.2020, 17:31, Новости дня

Житель китайского города Ченду (провинция Сычуань) вылечился от коронавируса и заразился им снова спустя 10 дней после выписки из больницы. Как сообщает Taiwan News, 21 февраля эту информацию подтвердила региональная комиссия по здравоохранению.

Сообщается, что дважды заразившегося мужчину и его семью отправили в больницу, а жителей района, где они жили, предупредили об опасности заражения.

Местные СМИ отмечают, что заразившийся и его родные были на карантине и не выходили из дома с 10 февраля.

Интернет-пользователи тем временем активно обсуждают возможность заразиться дважды. Некоторые из них полагают, что врачи ошиблись с анализами и выписали пациента до того, как он полностью выздоровел. Так или иначе, власти ведут расследование этого случая.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-2019. Вскоре вирус распространился по всей стране, а затем и за ее пределами. По последним данным, в КНР от вызванной им болезни погибли свыше 2200 человек. Заразившихся в стране уже более 75 тысяч, вылечившихся – 18 тысяч человек.