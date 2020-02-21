Евгений Плющенко похвастался “мощным прокатом” сына Александра на соревнованиях

21.02.2020, 17:30, Разное

Евгений Плющенко похвастался “мощным прокатом” своего сына Александра в рамках соревнований. Соответствующим видео фигурист поделился на личной странице в сети Instagram.

В своем профиле Евгений Плющенко разместил видео, где облаченный в черный костюм Александр разъезжает на льду под спокойную композицию. Мальчик выполняет сложные трюки, включая обороты и показ растяжки. Сам супруг Яны Рудковской в этот момент стоит рядом с площадкой и подбадривает наследника. По завершении выступления присутствующие начинают аплодировать и выкрикивать “Браво!”. Сам Плющенко признал, что это был “мощный прокат”, а также добавил: “Бомбим”. Фигурист заключил: “Готовимся к главным стартам”.

Александр после успеха на льду поспешил к отцу, а тот помог ему одеться. За происходящим также наблюдала Яна Рудковская, которая снимала все на камеру, а после похвалила наследника. В комментариях подписчики тоже восхитились прокатом сына Евгения Плющенко, считая, что у мальчика большое будущее.