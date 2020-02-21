Футболисты с геном АРОЕ больше других рискуют заполучить деменцию

21.02.2020, 17:30, Новости дня

Американские ученые выяснили, что футболисты, которые часто играют головой в мяч и являются носителями определенного «гена слабоумия» – АРОЕ, имеют повышенные риски заполучить деменцию, утверждается в статье на портале Мedicalxpress.com.

Ученые из института медицинских исследований им. Файнштейна на Лонг-Айленде, медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Бронксе, Нью-Йорк и вуза им. Файнштейна выяснили, что наличие определенного гена у футболиста, который часто играет в мяч головой, существенно повышает риски развития болезни Альцгеймера. Для проведения исследований были приглашены без малого 380 футболистов (18-55 лет), активно посещавших тренировки не менее 5 лет, при этом часто игравших головой в мяч. У части из них был выявлен ген, отвечающий за развитие Альцгеймера – АРОЕ, а также его аллель APOE Е4. В ходе собеседования добровольцы отвечали на вопросы от частоте игры головой, общем состоянии памяти и физическом здоровье. Перед опросом всем показали список из 12 покупок, а после 20-минутной беседы попросили назвать все пункты перечня.

Как и ожидали ученые, футболисты с наличием аллели АРОЕ Е4 не смогли назвать даже половину списка, в то время как футболисты без такого гена легко справились с задачей, правда, тоже не без сложностей. В целом исследователи подсчитали, что наличие двух факторов – аллели АРОЕ Е4 и активной игры головой в мяч на протяжении 5 лет или более сразу в 3 раза увеличивает риски появления болезни Альцгеймера.