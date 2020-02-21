Российская дипмиссия прокомментировала новость о покушении на торговца оружием

21.02.2020, 17:30, Новости дня

Посольство Российской Федерации в Болгарии не получало официальных запросов от болгарских властей касательно обвинений в адрес троих российских граждан, которых обвиняют в покушении на убийство болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына, а также директора компании "Производственная деятельность" Валентина Тахчиева.

В ходе расследования установлено, что россияне использовали разные иностранные паспорта, в которых были указаны не их имена и фамилии, сообщает "Интерфакс". В пятницу, 21 февраля, городская прокуратура Софии заочно выдвинула обвинения Сергею Павлову, Сергею Федотову, а также Георгию Горшкову. В ведомстве отметили, что на момент выдачи ордеров по различным международным каналам россияне находились в Москве.



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