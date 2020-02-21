В петербургском морге ко Дню защитника Отечества заказали стриптиз

21.02.2020, 17:30, Новости дня

В петербургское бюро судебно-медицинских экспертиз – городской морг – в последний рабочий день перед Днем защитника Отечества пригласили стриптизершу, выступление сняли на видео и опубликовали в Сети.

Видеозапись прислал в редакцию «Фонтанки» читатель, он сообщил, что наблюдал за выступлением в ординаторской.

Заведующий отделом судмедэкспертиз Виктор Василенко подтвердил информацию о стриптизе, он пояснил, что поздравление для мужчин организовали в общей комнате отдыха для медперсонала.

Осенью 2019 года в УФСИН по Красноярскому краю назначили служебную проверку по факту публикации видео, на котором сотрудники колонии-поселения исполняют стриптиз. Сообщалось, что мероприятие проводилось не на территории пенитенциарного учреждения, а в клубе поселка Тамтачет.