Украина назвала парад Победы в Москве «инструментом агрессивной политики»

21.02.2020, 17:26, Новости дня

Военный парад в Москве, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, – это «инструмент агрессивной политики России», сообщил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

По его мнению, РФ использует исторические события для достижения политических целей, «а не для почтения памяти жертв Второй мировой войны», информирует «Укринформ».

Дробович считает, что все пожелавшие принять участие в этом мероприятии «станут инструментами агрессивной российской политики», и это касается не только Украины, но и США, Европы, стран Азии. 

«Любой, кто соглашается участвовать в параде, должен понимать, что с максимально высокой вероятностью это будет использовано Россией для своих империалистских, захватнических целей или оправданий преступлений Второй мировой войны», – сообщил Дробович.

Дробович охарактеризовал парад Победы как «победобесие».

Ранее в Минобороны раскрыли детали предстоящего парада на 9 мая в Москве. 

Также Черноморский флот сообщил, что жители и гости Керчи, Новороссийска и Севастополя в честь 75-летия Победы смогут увидеть парадный строй кораблей ЧФ и посетить некоторые из них. 



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