В PS Store стартовала распродажа японских хитов со скидками до 80%

21.02.2020, 17:21, Разное

В PS Store дали старт распродажам японских хитов, на игры предусмотрены скидки до 80%. Начавшейся акцией охвачены 260 продуктов, включая дополнения к ним.

Названное мероприятие продлится до 3 марта. Вместе с тем, стартовали распродажи под названием «Игры до 1500 рублей», «Игры до 720 рублей» и «Настоящие фавориты». Имеется также раздел «Скидки на дополнение», причём значительное снижение произошло на Anthem, Batman: Arkham Knight и Watch Dogs 2. Продукты можно приобрести от 804 до 2,590 тыс. рублей.

В перечне присутствуют различные игры, включая Zombies Battle for Neighborville, Plants vs, Star Wars Jedi: Fallen Order и Civilization VI. В акционное предложение включили также популярные у геймеров The Surge 2, Just Cause 4 The Outer Worlds, GreedFall, Need for Speed Heat, Anthem, Metro: Exodus, Plague Tale: Innocence Days Gone и Fallout.