В «Рубине» подтвердили перелом у Дмитрия Тарасова

21.02.2020, 17:21, Разное

Дмитрий Тарасов серьезно травмировался на тренировке. В «Рубине», контракт с которым недавно подписал экс-супруг Ольги Бузовой, подтвердили, что у футболиста — перелом.

Как сообщается в официальном аккаунте казанского клуба в Twitter, у спортсмена диагностировали закрытый перелом левой ноги со смещением, осложненный «разрывом межберцового синдесмоза».

Тарасов травмировался на плановой тренировке. Футболиста сразу после «болезненного удара» прямо с поля доставили в больницу. Представители «Рубина» пожелали новому игроку команды скорейшего восстановления.



Предполагалось, что экс-супруг Бузовой до конца нынешнего футбольного сезона станет выступать за свой клуб.