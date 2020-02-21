Раскрыты характеристики игрового флагмана Xiaomi Black Shark 3

21.02.2020, 17:21, Разное

Компания Xiaomi вскоре выпустит на рынок новый смартфон, относящийся к игровому сегменту. Флагманская модель Xiaomi Black Shark 3 выйдет под отдельным брендом и получит аккумулятор емкостью 5 тыс. мА⋅ч.

Новое мобильное устройство поддерживает современные сети 5G и быструю зарядку мощностью 65 Вт. Пополнение батареи энергией до 100% происходит за 38 минут, ресурсопригодность аккумулятора достигает 800 циклов перезарядки, причём без изменения параметров ёмкости. Ожидаемый игровой девайс будет функционировать на процессоре Qualcomm Snapdragon 865, имеется экран разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. В розничной торговой сети компания-производитель предложит модификацию аппарата с 16 ГБ оперативной памяти. Данный показатель признан рекордным для современных смартфонов, отмечают эксперты.

О сроках презентации нового изделия не сообщается. Предположительно, игровой Xiaomi Black Shark 3 выйдет на рынок к лету нынешнего года, так как до этого состоится презентация флагманского смартфона модели Mi 10.